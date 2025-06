Insulti alla panchina e Dumfries inseguito! Inter-River finisce in rissa

Acuña e Dumfries, animi tesi: la ricostruzione

Tutto è partito nell'ultimo minuto di recupero, quando i due protagonisti sono arrivati faccia a faccia, con il sudamericano particolarmente nervoso. Nervosismo che in realtà è stato lampante per tutta la partita, con diverse entrate molto dure da parte dei giocatori del River, che non a caso ha chiuso la partita in 9. Il primo rosso all'ex Fiorentina Lucas Martinez Quarta c'è stato a metà ripresa per fallo da ultimo uomo, mentre il secondo sventolato a Gonzalo Montiel è avvenuto proprio nel parapiglia finale. Dopo il triplice fischio, Dumfries si è diretto nel tunnel degli spogliatoi scortato da alcuni compagni, ma Acuña lo ha inseguito, prima di essere braccato dai suoi compagni e persino dall'allenatore nerazzurro Cristian Chivu, anche lui entrato in campo per tentare di calmare gli animi. I tifosi argentini hanno lanciato degli oggetti a Dumfries mentre rientrava nel tunnel, nel frattempo l'argentino era scatenato, tant'è che per cercare di calmarlo è stato placcato e messo a terra, finché la tensione non è scesa gradualmente.