La sfida di Tudor per Juve-Manchester City: colmare 600 milioni di differenza

Differenze con la Juve

D’altra parte, in questi vent’anni, al calcio italiano è sfuggito qualcosa e mentre i club di Serie A litigavano per anticipi e posticipi, non costruivano gli stadi, non progettavano nulla o quasi per migliorare il prodotto (anzi...), la Premier è scappata ed è virtualmente imprendibile. Come? Grazie a una managerialità esperta e preparata, diffusa ovunque, nei club e in Lega. E grazie a un approccio molto orientato al business, in cui l’obiettivo di crescita è sempre stato condiviso da tutti, senza divisioni interne, potenziando la diffusione del prodotto sui mercati stranieri e offrendo ai tifosi domestici uno spettacolo sempre migliore. Il risultato è la partita di questa sera: il Manchester City può contare su una rosa del valore di 1,2 miliardi di euro (la più cara del mondo), la Juventus su una di 575. Il City paga stipendi per 246 milioni lordi a stagione, la Juve per 109. Ma il calcio è lo sport più popolare del mondo perché, nonostante tutto, nessuno sa come andrà a finire a Orlando tra Juve e City. E a questo possiamo aggrapparci, perché «i fatturati non scendono in campo». Ma attenzione che la voragine, diventando sempre più profonda, non finisca per inghiottire anche i vecchi proverbi.