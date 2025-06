Weah, no all'addio Juve! E per Mbangula ora spuntano due alternative

I riflettori sono puntati sul Mondiale per Club dove la Juventus affronterà, nell'ultima giornata della prima fase, il Manchester City . Intanto però la dirigenza bianconera è già proiettata sulla prossima stagione, ma prima di pensare ai nuovi acquisti ci sarà da sfoltire la rosa. Sul piede di partenza ci sono già Timothy Weah e Samuel Mbangula , sui quali è forte l'interesse del Nottingham Fores t. Nonostante un principio di accordo, l'affare avrebbe subito una frenata: i due calciatori avrebbero preso tempo prima di decidere se accettare o meno il trasferimento in Premier League

Calciomercato Juve, Nottingham Forest su Weah e Mbangula: i dettagli

Negli scorsi giorni è entrata nel vivo la trattativa tra il Nottingham Forest e la Juventus per i due calciatori bianconeri, con l'accordo trovato sulla base di 22-23 milioni di euro per entrambi. Suddivisi in 15 per Weah e 8 per Mbangula. I bianconeri avrebbero esigenze di bilancio per le quali la trattativa dovrebbe essere conclusa entro la fine di giungo. Ma la soluzione avrebbe riscontrato la fredda reazione dei due calciatori.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE