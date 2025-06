"Non ci sono parole", il messaggio di Alex Sandro alla Juve e agli ex compagni

Abbracci, sorrisi e un ritorno al passato per Alex Sandro. Il brasiliano, oggi al Flamengo, insieme all'ex capitano bianconero Danilo hanno fatto visita alla Juventus, approfittando del Mondiale per Club al quale partecipano entrambi i club. I calciatori sono stati accolti con una cascata di affetto, in particolare da Chiellini, Locatelli, McKennie. Un incontro al quale l'ex esterno juventino ha dedicato un toccante messaggio sui social: "Non ci sono parole per descrivere questo momento! Farai per sempre parte della mia famiglia. Grazie ancora di tutto... Ti voglio bene Juve".