Crollo Juve, strapotere City: esame di realtà e mercato. Ma il Mondiale inizia ora

A volte perdere significa capire. Comprendere dove si è arrivati e soprattutto dove si vuole andare. La Juventus B (in virtù dell’ampio turnover messo in atto da Tudor) è uscita sconfitta per 5-2 contro il City di Guardiola prendendosi gli ottavi soltanto da seconda del girone, ma con un carico di certezze e interrogativi che vanno oltre il punteggio. Le certezze sono quelle legate al mercato perché questa squadra ha bisogno di rinforzi. Non per completarsi, siamo ancora ben lontani, ma per crescere. I bianconeri hanno inizialmente lottato e tenuto botta per poi sgretolarsi contro una formazione che forse è meno spettacolare ma più matura rispetto alla sua versione passata. I dubbi sono sempre i soliti, vedi Vlahovic. Il gol del 5-2 non è bastato a cancellare il solito periodo d’assenza, alternato da lunghe pause e da lampi estemporanei. Alla Juventus serve di più. Mentalità, carattere e continuità. Koopmeiners, di nuovo tatticamente ibrido, non è ancora riuscito a prendere per mano un centrocampo che privo di Thuram dal 1’ ha faticato in ordine e intensità. Perdonabile, se solo la posta in palio non fosse stata così alta, l’erroraccio di Kalulu mentre l’inesperienza di Alberto Costa è stata messa a nudo in maniera lampante dall’esuberanza di Doku. Il salto di qualità di una squadra in fieri, perché di questo si tratta, passa anche da queste serate qui. Sbagliando in grande.