“La Juve è sempre la Juve”: Guardiola, City ritrovato e clamoroso elogio a Conte

Nel racconto di Guardiola traspare la sensazione di essere tornati a livelli altissimi, quelli a cui il City aveva abituato il mondo del calcio: "Sono tornate le belle sensazioni, oggi contro la Juve. L'importante è ritrovare il City degli ultimi dieci anni, poi vincere o non vincere poco importa". Una dichiarazione che rivela come l’obiettivo non sia solo il risultato, ma soprattutto il recupero di un’identità di gioco e di spirito.

Il tecnico ha poi parlato dei singoli, a partire da Erling Haaland, ancora in gol: "Questo ragazzo fa gol, ma deve sapere che c'è concorrenza e deve allenarsi al massimo, lui come tutti". Un monito che suona come stimolo, in pieno stile Guardiola. Ma le parole più toccanti sono per Kevin De Bruyne, che ha lasciato Manchester: "Gli voglio bene, anzi di più. È stata una decisione molto difficile per me e per noi. Va in una piazza speciale con uno degli allenatori più forti di tutti i tempi. Antonio riesce a fare grandi cose e gli auguro il meglio a Kevin".