Juve spazzata via dall'uragano City. Mai fare turnover con Guardiola

È un 5-2 che fa molto male , la prima sconfitta nel Mondiale per club della Juve , costretta a una resa incondizionata dallo scatenato City, unica squadra su 32 a chiudere a punteggio pieno il girone della prima fase. Come gli avversari, i bianconeri erano già certi della qualificazione agli ottavi e, per questo, Tudor ha scherzato col fuoco, operando un vistoso turnover che gli si è ritorto contro come un boomerang. Devastante la differenza di qualità fra i due organici. Nella Juve si sono salvati Di Gregorio, migliore in campo (se non lo fosse stato, sarebbe finita anche 8-2) e Yildiz, inserito tuttavia troppo tardi e autore dell'assist che ha mandato in gol Vlahovic per rendere meno pesante il passivo. Si fa per dire, of course.

Il match

La Juve ha retto l'urto dei Citizens per 25'. Koopmeiners aveva avuto il merito pareggiare subito la rete di Doku, galeotto l'errore di Ederson. Poi, però, l'incredibile autogol di tacco di Kalulu ha messo in ginocchio i bianconeri, piegati dai marchiani errori di una difesa allo sbando. Centrocampo surclassato per dinamismo e aggressività dei rivali; in attacco non pervenuto Nico Gonzalez, Al centro della ribalta è salito il City di Rodri, di nuovo in campo a 277 giorni dall'infortunio; di Nunes, Reijnders (quanto lo rimpiangerà il Milan), Savinho, Marmoush, Bernardo Silva, Foden, Cherki, Haaland, al gol in carriera n.300. Una squadra che ha corso il doppio della Juve, annichilendola con il suo gioco di alta qualità dall'inconfondibile marchio Guardiola; il fraseggio mai lezioso, il gioco verticale, la tecnica sopraffina, Haaland che non è soltanto un implacabile cannoniere e, alla bisogna, si trasforma anche in uomo assist. Un autentico uragano ha spazzato vista la Juve, come quello che si è abbattuto su Orlando, con la differenza che la tempesta dal cielo è passata, mentre il City sul campo è rimasto il City e ha letteralmente distrutto la Juve. Per Comolli c'è un grande lavoro da fare sul mercato: un conto è rifilare 4 gol al Wydad, sia detto con il massimo rispetto per il club marocchino, un altro essere colati a picco dalla corazzata di Pep, per giunta scombussolando la formazione di partenza. Si sa, il Mondiale per club si gioca non per soldi, ma per denaro.. L'importante, però, è non perdere la faccia.

