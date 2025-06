Inzaghi prima, poi finale col Psg: tutto possibile, l'Inter Mondiale rivive l'incubo Champions

Nel calcio e in generale nello sport, la rivincita è la più grande chance per il riscatto. Certo, non cancella il passato, ma è un modo per cercare di ritrovare un po' di sorriso. Ed è quello che potrebbe fare l'Inter al Mondiale per Club dopo il successo contro il River Plate. Come? Continuando il percorso nel torneo e cercando di arrivare fino in fondo, per poi ritrovare il Psg di Luis Enrique. Forse i tifosi pregano per affrontare avversari più morbidi visto gli incubi che ancora stanno vivendo dopo il 5-0 di fine maggio, ma il tabellone e i possibili incroci possono portare a questa strada.