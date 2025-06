Juve, agli ottavi c’è il Real Madrid: tris al Salisburgo. A Inzaghi tocca il City

PHILADELPHIA (Stati Uniti) - Si conclude la fase a gironi del Mondiale per Club con le ultime partite che hanno visto scendere in campo il Gruppo H, quello del Real Madrid di Xabi Alonso. Le merengues battono con un secco 3-0 il Salisburgo e chiudono al 1° posto che vuol dire ottavi di finale contro la Juventus martedì 1° luglio alle 21:00 (ora italiana) all'Hard Rock Stadium di Miami. La squadra di Xabi Alonso esce nel finale del primo tempo per sbloccare ed indirizzare la partita nel segno di Vinicius Junior: al 40' assist di Bellingham e tiro ad incrociare del brasiliano per l'1-0 e nel recupero (48') e Vini che serve Valverde, con uno stupendo colpo di tacco, per il raddoppio. Il tris lo cala il canterano Gonzalo Garcia all'84' con un'azione personale: palla rubata e gol da solo davanti al portiere.