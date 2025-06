Comolli e Chiellini, il livello Juve è troppo basso: quanto e cosa serve  

Juve, non basta ripetere che...

Ieri Vlahovic ha segnato un gol inutile, con il City ormai sotto la doccia, e poi è stato irritante nel resto della sua permanenza in campo. Il dibattito sul serbo può essere infinito, la pazienza nell'aspettare che possa essere il bomber decisivo invece no. Inoltre, va bene non abbassare la tensione agonistica e tenere viva la mentalità vincente, ma non è ripetendo «siamo venuti per vincere il Mondiale» che si può colmare il divario tecnico con i club come il City che, il Mondiale, probabilmente lo vinceranno sul serio. Attenzione: è sbagliato dire, come fece Motta, che vincere non deve essere un'ossessione, ma è inutilmente iperbolico sparare troppo in alto, con il rischio che qualcuno ci creda e non affronti con la necessaria umiltà (e concentrazione) una partita contro un avversano nettamente superiore.