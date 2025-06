Calciomercato Juve: David si avvicina così, sprint Sancho dopo il summit!

Weah e Mbangula, la situazione

Saranno giorni decisivi infine per la trattativa tra Juventus e Nottingham Forest per Timothy Weah e Samuel Mbangula, per un totale di 23 milioni di euro. Ieri i due non figuravano nemmeno in panchina per la sfida al City (con tanto di reazione social e post criptici), ma per entrambi c’è ancora da chiudere l’accordo finale con gli inglesi sul fronte ingaggio. Le squadre mirano a una chiusura lampo, in particolare per motivazioni legate al bilancio.