"Numeri Juve impietosi", "Vlahovic con troppo ego: ha rimproverato Yildiz. Non si fa così"

Tacchinardi, dubbio Kelly e il mercato Juve

Sempre l'ex centrocampista della Juve, Tacchinardi, ha commentato più approfonditamente la sconfitta della Juve al Gr1: "Tudor ha cercato di sdrammatizzare il più possibile la sconfitta con il City. Quando prendi così tanti gol e potevano essere anche di più, un risultato del genere può lasciare delle scorie. Dovrà valutare questa sconfitta a 360 gradi e sono sicuro che lo farà. Soprattutto fare valutzioni sulla squadra che, in fase difensiva, sta facendo molta fatica, come era successo a Venezia. Si sono visti errori individuali clamorosi, incredibili, anche a difesa schierata. In vista della prossima stagione, ormai dietro l'angolo, bisogna limarli e correggerli". Poi ha parlato del mercato: "La società deve lavorare e concentrarsi su chi può rimanere in rosa e chi no. Ci sono dei giocatori in grande difficoltà. Bisognerà valutare Kelly: perché è costato tantissimo e difende poco. C'è il ritorno di Bremer, ma Tudor ha bisogno di un'altra aggiunta importante in difesa. Ha anche bisogno di un grande centrocampista per completare una buona base di partenza con Thuram, Locatelli e McKennie. La prima cosa da fare, però è cercare un bel difensore solido e fisico, come Lucumí del Bologna".