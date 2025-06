"E Guardiola cosa ha fatto?": la profezia di Allegri che si avvera contro la Juve

La netta sconfitta per 5-2 della Juventus contro il Manchester City al Mondiale per Club sta continuando a far discutere. La squadra inglese ha infatti controllato dal primo minuto la partita, mettendo in mostra il solito grande calcio targato Pep Guardiola . Nel gol del 4-1 segnato da Foden si è però avverata una profezia descritta da Massimialiano Allegri quasi 3 anni fa, nel luglio del 2022.

Allegri, la profezia sul gol contro la Juve

Nell'estate del 2022 Massimilino Allegri, allora allenatore della Juventus, aveva rilasciato un'intervista a GQ. Il tecnico aveva parlato dell'evoluzione del mondo del calcio, concentrandosi in particolare su Pep Guardiola: "È di moda, è divertente! Guardiola, che è un allenatore straordinario, cosa ha fatto? Tutti pensano a partire dal basso, lui ha comprato un portiere che lancia la palla a ottanta metri. Questo per dire che spesso la gente si fa abbindolare da cose che non esistono: alla fine c’è da vincere la partita. E tutte le partite non sono uguali, senza contare che all’interno della partita ce ne sono tante diverse: a settembre le partite sono diverse da marzo, a marzo ci vuole la calma, le pressioni psicologiche sono maggiori, i punti pesano e il pallone diventa più piccolo e più pesante. Sono componenti che dall’esterno giustamente i tifosi non valutano. Ci vogliono meno schemi e più elasticità e pragmatismo. Se i giocatori lo capiscono? I ragazzi bisogna abituarli a capire, i giocatori devono essere pensanti. Io voglio giocatori che pensano e ragionano, che quando hanno la palla e trovano una porta chiusa sanno trovare un’altra soluzione. Se non lo abitui a pensare, diventa meccanico. Ma di meccanico, nel calcio, non c’è niente".