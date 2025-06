Sancho e David, a che punto è il calciomercato Juve

Le sberle contro il City accelerano il mercato della Juventus, che già da qualche settimana è in fermento. In particolare, su due giocatori: Sancho dello United e Jonathan David, ormai ex Lilla, in questo momento in cerca di squadra. Per entrambi le trattative sono in corso e si possono anche definire a buon punto ma, al tempo stesso, c'è un problema: vediamo quale.