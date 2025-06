Real già ai piedi di Xabi Alonso che sfida la Juve al Mondiale. Ma arriva una brutta notizia

Il nuovo Real Madrid di Xabi Alonso fa innamorare i tifosi che lo hanno eletto a nuovo idolo del Bernabeu. L'agevole vittoria per 3-0 al Mondiale per club contro il Salisburgo, grazie alle reti di Vinicius, Valverde e Gonzalo Garcia, ha permesso ai blancos di chiudere la pratica qualificazione con il primo posto del gruppo H. Martedì a Miami andrà in scena il big match contro la Juventus.: oltre al passaggio ai quarti che - particolare non indifferente - già vale 11 milioni di euro, in palio c'è un giudizio sul vero stato di salute della squadra e sull'operato del nuovo tecnico. I blancos stanno studiando i nuovi dettami tattici di Xabi Alonso che arriva, dopo la lunga e fortunata avventura di Carlo Ancelotti.