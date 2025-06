Benfica-Chelsea: orario, diretta, probabili formazioni e dove in tv e streaming il Mondiale per Club

Chelsea e Benfica si affrontano al Bank of America Stadium di Charlotte (Carolina del Nord) nell'incontro valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, Gli uomini di Enzo Maresca si presentano all'appuntamento dopo aver chiuso il girone D alle spalle del Flamengo (contro cui ha perso nella seconda giornata per 3-1). Le Aquile di Bruno Lage si sono invece classificate in testa al girone C davanti al Bayern Monaco (che ha sconfitto per 1-0). Il vincitore affronterà una tra Botafogo e Palmeiras.