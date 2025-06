La Juve oltre i grandi nomi: le proposte sul tavolo da Mendes al simil Rabiot

El Aynaou: le cifre

Non male, specialmente se si considera che la quasi totalità dei gettoni li ha accumulati soltanto da centrocampista centrale, in una cabina di regia dinamica ma pur sempre con compiti difensivi parecchio ampi. Se molti non riescono a essere carne o pesce, Neil è generalmente entrambe le cose. E in un campionato altamente performante come quello francese, in cui se non abbini la corsa e la quantità all’oggettiva necessità di qualità, tanto avanti poi non vai. Un fattore può diventare perciò il prezzo, perché se si tratta di un asso, qualcuno cercherà di accaparrarsi presto la carta. Il Lens ci giocherà finché avrà potere, e in questo senso il contratto fino al 2027 lascia trasparire serenità e margine per trattare, per una base di partenza fissata sui 20 milioni di euro. Non un esborso banale, ma neanche un missile da lanciare sulla luna, specialmente con il rinforzo economico arrivato dal Mondiale e un po’ di situazioni in uscita da definire. Vedi Weah e Mbangula, eventualmente.