Xabi Alonso avvisa il Real alla Guardiola: "Il ko Juve col City non conta"

Dopo la vittoria ottenuta contro il Salisburgo, che ha permesso al Real Madrid di ottenere il primo posto nel girone, Xabi Alonso si è proiettato già alla sfida contro la Juventus . I bianconeri affronteranno infatti il club spagnolo negli ottavi di finale del Mondiale per Club martedì 1 luglio alle ore 21.

Xabi Alonso: "La Juve è sempre la Juve"

L'ex centrocampista si è espresso così sul confronto con i bianconeri dopo la pesante sconfitta contro il Manchester City: "Una volta superati i gironi, ogni gara degli ottavi diventa come una finale. La Juve è la Juve, è una società storica in Europa. Il risultato contro il City non importa, hanno una grande squadra e sarà davvero difficile". Delle parole praticamente identiche a quelle pronunciate da Pep Guardiola solo pochi giorni fa prima della sfida alla squadra di Tudor.

Recupero Mbappé, le sensazioni di Xabi Alonso

L'allenatore ha anche fatto il punto sul possibile recupero di Kylian Mbappé proprio contro la Juventus: "Abbiamo bisogno di Kylian, ovviamente. Vogliamo che rientri il prima possibile e nella miglior condizione. È uno dei migliori al Mondo. Spero davvero che sia pronto. Non posso garantire che giocherà, ma siamo ottimisti. Coesistenza con Vinicius? Vini può partire largo, Kylian più dentro… ma non è l’uno o l’altro. È questione di intesa, di percezione. Hanno qualità individuali straordinarie, ma servono all'interno di un sistema collettivo".

