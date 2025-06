Klopp senza filtri: "Mondiale per Club peggior idea di sempre. Così è disumano"

"Follia assoluta. La peggior cosa mai sperimentata nel calcio". È il parere di Jurgen Klopp , che sulle pagine del quotidiano tedesco 'Die Welt' ha detto la sua in merito al nuovo formato quadriennale del Mondiale per Club - la cui riedizione ha oltretutto riportato in vita anche la Coppa Intercontinentale , riesumata al fine di non soffrire il vuoto di una competizione annuale fra la diverse confederazioni Fifa - . Un formato che, al netto dei giudizi, riserva ai club ricchi premi per ciascuna fase del torneo, ma che impegna ulteriormente i giocatori la cui agenda concede sempre meno tempo di recupero (agende che in Europa dal 2018 riportano anche gli appuntamenti di Nations League). Ad unirsi al coro di contestazione contro l'ultimo evento istituito dalla Fifa, è l'ex tecnico del Liverpool, ora dirigente Red Bull e manager tra gli altri di Lipsia e Salisburgo, con gli austriaci che nella spedizione statunitense non sono andati oltre la fase a gironi .

Klopp: "Mondiale una follia assoluta"

Queste le parole di Klopp: "I giocatori non hanno più tempo per recuperare, né fisicamente né mentalmente. L'anno scorso c'erano Coppa America ed Europeo, quest'anno il Mondiale per Club e l'anno prossimo il Mondiale.Quando dovrebbero riposarsi?Temo un'ondata di infortuni mai vista (c'è già chi ha rimediato una lesione alla caviglia come lo juventino Nicolò Savona, ndr). Si pretende che giochino ogni partita come se fosse una finale, 70 o 75 volte l'anno. Non si può andare avanti così. Senza pause, anche il prodotto perde valore. E' una follia assoluta, la peggiore idea mai sperimentata nel calcio. Capisco che per alcuni club i soldi siano tanti, ma non è così per tutti. I giocatori non hanno più tempo per recuperare, né fisicamente né mentalmente".