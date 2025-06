Yildiz tra Allegri, retroscena Huijsen e invito a Del Piero: "Locatelli un buon allenatore"

"Locatelli sarebbe un buon allenatore. Perin? Non lo prenderei sul serio"

"Quale compagno di squadra sarebbe un grande tecnico nella Mls? Locatelli è una persona seria, potrebbe farlo" - ha detto Rouhi Poi Yildiz ha aggiunto: "Perin?. La risposta dello svedese è stata secca: "No, se fosse il mio allenatore non lo prenderei sul serio (ride ndr). So che farebbe qualche roba assurda. Chi lo può fare, Mbangula? No, non è neanche nella lista". "Ultima serie tv vista? Yildiz: "Vikings". Il terzino non è molto d'accordo: "L'ho vista un po' con mia mamma, diventa un po' noiosa a un certo punto". Il turco ha aggiunto: "Sì perché succedono troppe cose, hanno esagerato". Rouhi ha poi svelato: "Ora sto vedendo Haikyuu, un anime. Penso di aver visto 90 episodi in tre giorni". potete guardare solo una tra Simpson, Griffin, American Dad, Futurama, Rick and Morty, Bojack Horseman, quale scegliete? Il difensore non ha dubbi: "Rick and Morty, in ogni episodio succede qualcosa, mi piacciono anche le animazioni in quella serie". Kenan ha aggiunto: "Mi piacciono anche i Simpson e i Griffin". Rouhi ha controrisposto: "A me no". Se doveste americanizzare il vostro nome quale scegliereste? "Io sarei sempre Jonas" - ha detto l'esterno. Yildiz ha avuto più difficoltà a cercare un nome: "Il modo in cui mi chiamano qui è diverso, non saprei". Poi glielo ha suggerito Rouhi: "Kennedy, al 100%, hai l'aspetto da Kennedy". Yildiz ha ribattuo: "Grazie, tu hai l'aspetto da Jeffrey". "Un nome americano da killer" - ha concluso l'amico ridendo. In quale film fareste un cameo? Il fuoriclasse bianconero ha preso spunto dalla sua esultanza: "Spiderman o Transformers". Rouhi: "Io sceglierei un film della Marvel".