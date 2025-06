Magia di Paulinho e Botafogo ko: Palmeiras ai quarti di finale del Mondiale per Club

PHILADELPHIA (Stati Uniti) - Al Lincoln Finacial Field di Philadlelphia il Palmeiras batte ai tempi supplementari il Botafogo per 1-0 e si qualifica per i quarti di finale del Mondiale per Club dove attende la vincente di Chelsea-Benfica. Derby brasiliano molto fisico, molto combattuto dove l'Alviverde ha fatto la partita e l'ha sbloccata con una gran giocata di Paulinho . Vano l'assedio finale del Fogao che ha pure sfiorato il pareggio nei minuti finali dei supplementari.

Palmeiras-Botafogo, la partita

Tanta intensità, tanta foga, tanta aggressività, tre ammonizioni (con Gomez e Barboza che erano diffidati) ma poche occasioni nel primo tempo del derby brasiliano. I ragazzi di Ferreira hanno avuto il pallino del gioco ma al 42' di forza Marlon Freitas entra nell'area del Palmeiras ma poi calcia malissimo in quella che è stata l'occasione più pericolosa oltre al tiro di poco sopra la traversa all'ultimo minuto di recupero di Rios.

Il secondo tempo segue la falsa riga del primo con un solo guizzo e a momenti decisivo: al 73' John Victor salva il Fogao con una grande parata sul colpo di testa ravvicinato di Mauricio. È l'unica occasione dei secondo 45 minuti con la sfida che va ai tempi supplementari dove, al 100', cade la resistenza del Botafogo. Scorribanda di Paulinho sulla destra per entrare in area e con il mancino rasoterra sul secondo palo realizzare l'1-0! Spalle al muro il Botafogo assedia il Palmeiras e al 114' incomprensione nella difesa verde che non vede Vitinho sul secondo palo che, però, da pochi passi calcia fuori. A 4 minuti dalla fine Palmeiras in 10 dopo il secondo giallo a Gomez ma riesce a resistere ai calci d'angolo degli avversari che sfiorano l'1-1 a 123' dove Weverton esce male ma grazie a Fuchs riesce a salvare la sfera a pochi centimetri dalla riga di porta.