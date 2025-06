Bonny, accordo tra Inter e Parma: le cifre. Per chiudere l'affare manca...

Bonny, accordo Inter-Parma: cosa manca

Come rivelato da Sky Sport l'Inter avrebbe chiuso l'accordo con il Parma per 23 milioni più 2 di bonus, per un affare complessivo di 25 milioni. Secondo l'emittente nelle scorse ore lo Stoccarda avrebbe provato ad inserirsi prepotentemente, rilanciando e offrendo uno stipendio più alto al calciatore senza però aver prima contattato il Parma. Ma cosa manca per ritenere la trattativa conclusa e andata in porto? Serve l'accordo definitivo con l'attaccante: solo a quel punto Bonny potrà essere considerato un nuovo rinforzo dei nerazzurri di Cristian Chivu. E proprio il tecnico lo ritroverebbe dopo averlo avuto a Parma: in 13 partite con il tecnico, Bonny ha messo a referto 2 gol e 2 assist (uno proprio contro l'Inter).