Chelsea, poker e quarti di finale: il Benfica crolla ai supplementari

Sarà il Chelsea a sfidare il Palmeiras nei quarti del Mondiale per Club. I Blues eliminano ai supplementari il Benfica, dopo che i portoghesi avevano acciuffato il pari in extremis: 4-1 il finale a Charlotte. La squadra guidata da Enzo Maresca ha dominato gran parte della partita, ma ha faticato a sfondare la difesa del Benfica prima del calcio di punizione intelligente di Reece James a metà della ripresa che ha sorpreso fuori posizione Trubin, fino a quel momento eccellente. A pochi minuti dalla fine l'interruzione per maltempo e alla ripresa il Benfica ha trovato il pari: tocco di mano di Malo Gusto ravvisato dal Var e rigore al 95' trasformato da Angel Di Maria, alla sua ultima gara con le Aquile prima di tornare al Rosario Central.