Inter, brutte notizie per Chivu: si ferma Pio Esposito! E Thuram e Frattesi...

Arrivano notizie contrastanti dal ritiro di Charlotte per Cristian Chivu , in vista del match della sua Inter contro il Fluminense , valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club . Infatti ad essere in dubbio nella gara che si giocherà domani sera alle 21 è colui che ha contribuito pesantemente, nella sfida col River, a portare i nerazzurri alla fase successiva della competizione: Francesco Pio Esposito .

Inter, problemi per Esposito. Thuram...

Il giovane attaccante, che proprio ieri ha compiuto 20 anni, è infatti stato costretto a fermarsi a causa di un affaticamento, non potendo dunque lavorare con il resto del gruppo. La sua presenza nella gara di domani contro il Fluminense appare dunque in dubbio, così come saranno da valutare pure le condizioni di Davide Frattesi: anche il centrocampista ha lavorato a parte. Non solo notizie negative per Chivu però.

Infatti il tecnico nerazzurro nella sfida coi brasiliano potrà contare su Marcus Thuram, regolarmente in campo col resto della squadra. Un recupero importante nel reparto offensivo, anche in virtù delle condizioni di Esposito. L'Inter, in caso di vittoria contro il Fluminense, ai quarti affronterebbe la vincente di Manchester City-Al Hilal: in caso di successo del club saudita sarebbe subito sfida al passato contro Simone Inzaghi.