Xabi Alonso sorride, ne recupera un altro per la sfida contro la Juve

Il Real Madrid si prepara ad affrontare la Juventus martedì prossimo alle ore 21, per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, con notizie incoraggianti sul fronte degli infortunati. La squadra sta recuperando alcuni dei suoi giocatori più importanti, soprattutto in difesa, un reparto che negli ultimi mesi ha dovuto fare i conti con numerose assenze. Non solo, perché anche Mbappé sembra sulla via del recupero e potrebbe trovare spazio a gara in corso. Discorso diverso per Endrick che ha raggiunto i compagni a Miami per continuare il suo percorso di recpuero assieme alla squadra. Ma ora il focus di Xabi Alonso è sulla difesa, visto che nell'ultima giornata ha giocato Tchouameni al posto dello squalificato Asencio.