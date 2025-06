Flamengo-Bayern Monaco: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club

Il Bayern Monaco ha iniziato bene il suo percorso al Mondiale per Club con la vittoria roboante per 10-0 inflitta all'Auckland City, ma il clamore e l'entusiasmo scaturiti da quel match sembrano essere già svaniti. Per i bavaresi, infatti, è arrivata la vittoria striminzita contro il Boca Juniors alla seconda giornata, e addirittura la sconfitta contro il Benfica nell'ultima partita del girone, che gli è valso il secondo posto nel Gruppo C. Discorso inverso, invece, per il Flamengo, che tanto e bene ha fatto parlare di sè in quest'edizione del Mondiale: all'attivo, infatti, i brasiliani possono vantare due vittorie - contro l'Esperance Tunis ed il 3-1 sul Chelsea - ed il pareggio contro LAFC. Le aspettative per un match entusiasmante sono molto alte, ed il Bayern è chiamato a ritrovarsi.