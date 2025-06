Comolli-Juve, un blitz tira l'altro: dal mercato alla direzione sportiva, ore decisive

Non è partito per godersi il mare, Damien Comolli . Né per il sole di Miami , né per il lusso ovattato delle terrazze sulla spiaggia. Se ha lasciato Orlando, in silenzio, con 24 ore di anticipo è per inseguire qualcosa di più sottile e prezioso: una traccia, un’intuizione, forse un’idea di futuro. Stasera sarà all’Hard Rock Stadium, per l’ottavo di finale tra Flamengo e Bayern Monaco . Un’occasione preziosa per osservare da vicino un ragazzo che, da settimane, continua a mandare in tilt il prezioso algoritmo del nuovo direttore generale della Juventus : si tratta di Wesley , terzino destro brasiliano, classe 2003. Tecnica, abilità nello stretto, e versatilità: tutte caratteristiche che Comolli cerca in quello che potrebbe rivelarsi il primo colpo di mercato della sua gestione.

La Juve e Wesley: "Voglio giocare in Europa"

Tra gli spalti, infatti, il dg juventino non si limiterà a prendere appunti sul brasiliano: vuole ascoltare, capire, e magari confrontarsi con chi gli sta attorno. Gli agenti, del resto, ci saranno. La pista - grazie al prezioso lavoro degli intermediari bianconeri - è già stata tracciata da tempo con il Flamengo che si è detto disposto a trattare, ma non prima della fine del torneo statunitense, dal momento che Wesley rappresenta ormai uno dei cardini del progetto tecnico del club. Il ragazzo sa di avere i riflettori puntati addosso - si parla anche di un interessamento della Roma - e l’idea di trasferirsi in Italia non gli dispiacerebbe affatto, come ha sottolineato a margine del match vinto contro il Chelsea: «Il mio sogno è giocare in Europa almeno una volta nella mia carriera - ha detto Wesley -. Ora mi trovo bene in Brasile e sono concentrato sul Flamengo e su questa splendida avventura che stiamo vivendo al Mondiale per Club: vogliamo fare bene e andare avanti il più possibile. I miei compagni del Flamengo tra cui Jorginho, Danilo e Alex Sandro mi hanno parlato molto dell'Italia e mi hanno detto che trasferirmi in Serie A sarebbe una grande esperienza per me e un passo molto importante per la mia crescita. So dell'interesse della Roma e della Juventus, ma non è ancora il momento di pensare al futuro».