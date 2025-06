Juve, fuori i nomi: i tre esuberi fuori dal progetto. Wesley, Comolli fa lo scout a Flamengo-Bayern

Il ragazzo sa di avere i riflettori puntati addosso - si parla anche di un interessamento della Roma - e l’idea di trasferirsi in Italia non gli dispiacerebbe affatto, come ha sottolineato a margine del match vinto contro il Chelsea: «Il mio sogno è giocare in Europa almeno una volta nella mia carriera - ha detto Wesley -. Ora mi trovo bene in Brasile e sono concentrato sul Flamengo e su questa splendida avventura che stiamo vivendo al Mondiale per Club: vogliamo fare bene e andare avanti il più possibile. I miei compagni del Flamengo tra cui Jorginho, Danilo e Alex Sandro mi hanno parlato molto dell'Italia e mi hanno detto che trasferirmi in Serie A sarebbe una grande esperienza per me e un passo molto importante per la mia crescita. So dell'interesse della Roma e della Juventus, ma non è ancora il momento di pensare al futuro».