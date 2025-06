Garcia, un altro Goncalo Real dopo Higuain: Xabi Alonso, Mbappé out con la Juve non è un problema

Garcìa, un club di Serie A ci prova

Probabile un allungamento del contratto e magari una cessione in prestito in un club della massima divisione dove possa giocare titolare e vedere crescere esponenzialmente il proprio valore, ora schizzato in doppia cifra. Ma non è da escludere del tutto la conferma nella “Casa Blanca” come bomber di riserva in caso d’indisponibilità di Mbappé. Radiomercato segnala un interessamento del Genoa: il club rossoblù, dopo una telefonata “perlustrativa”, si appresterebbe a formulare un’offerta (prestito oneroso di 12 mesi) con l’obiettivo di metterlo in risalto in un torneo comunque competitivo come la Serie A.