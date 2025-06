Calciomercato Juve, David aspetta: cosa serve ora. Sancho e Conceiçao, destini incrociati

Per mettersi d’accordo sulla durata del contratto e sull’entità dell’ingaggio non c’è bisogno di chissà quale trattativa: le intese di base ci sono già , al massimo va limato qualche dettaglio e stop. La partita, semmai, si gioca su bonus alla firma e commissioni: perché David è sì un parametro zero, ma non arriverebbe gratis . Più la cifra complessiva scenderà, avvicinandosi ai 10 milioni , più aumenteranno le possibilità di chiudere l’affare anche in fretta.

Tra l’altro la Juventus, come le altre squadre che sono arrivate alla fase a eliminazione del torneo, avrà tempo fino a giovedì 3 luglio per apportare modifiche all’organico. Ma per eventualmente vedere David in maglia bianconera al Mondiale prima dovrebbero incastrarsi due tasselli: il passaggio ai quarti, superando dunque il favorito Real Madrid martedì a Miami, e la chiusura lampo della trattativa, sempre che peraltro il Canada, in caso di passaggio del turno in Gold Cup, dia al giocatore il lasciapassare per lasciare il torneo.