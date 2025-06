Calciomercato Juve, Balerdi prima scelta: perché Tudor lo vorrebbe a Torino

Una lista lunga, ma non necessariamente tanti contatti. Semmai, una presa di coscienza impossibile da rimandare, perché l’evidenza arrivata dalle cinque reti subite dal City è una di quelle che lasciano il segno, a prescindere dall’irrilevanza sul passaggio del turno. Così, la Juve avanza. Lo fa per i movimenti in attacco. Sonda centrocampisti. Deve chiudere per un portiere, aspettando l’addio di Perin. Però stringe - deve stringere - pure per il difensore centrale, soprattutto ora che è più chiaro il bisogno, specialmente adesso che l ’assenza di Savona (salterà l’inizio della prossima stagione) ha eliminato pure la risorsa d’emergenza bianconera. Coi suoi pregi e i suoi difetti, però sempre presente. Tant’è: toccherà farsene una ragione, iniziare a pensare alle alternative, provare a ripescare quanto prima un giro di titolari più robusto.

Acquisto di livello per la difesa

Anche per assecondare la sensazione forse più forte post Manchester City: è lì dietro, il grande punto di domanda che la Juve si sta portando dietro a cavallo tra la stagione che muore e un’altra che nasce. Pertanto, non si potrà non ripartire da nomi importanti. Quantomeno nelle intenzioni. Da scartare jolly o scommesse, da eliminare alla radice i pensieri incentrati sul risparmio economico, pur non disponendo di un budget illimitato. No, Comolli - e chi è con lui - ha in mente un acquisto di livello. In grado di dare solidità. Quasi di permettere ai bianconeri un salto di qualità netto, evidente, persino una sorta di messaggio da inviare agli avversari. Dipendesse da Igor Tudor, non ci sarebbero affatto dubbi: il nome per l’upgrade istantaneo è quello di Leonardo Julián Balerdi Rosa. Cioè Balerdi.