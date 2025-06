Inter-Fluminense può saltare! L'incredibile allarme meteo, i fulmini fanno paura. Che succede ora

Maresca furioso: "Sembra uno scherzo"

In conferenza stampa, il tecnico del Chelsea, Enzo Maresca, ha commentato così la situazione al Mondiale per Club: "È uno scherzo, non è calcio. Capisco lo stop per sicurezza, ma probabilmente non è il posto giusto per fare una partita di calcio del genere. Hanno sospeso sei, sette, otto partite... probabilmente c'è qualcosa che non funziona bene. Non è calcio sospendere una partita per due ore. Non è accettabile. Non voglio essere frainteso, la competizione è il massimo e siamo davvero felici di essere ai quarti, ma ci sono cose che si fa fatica a capire".