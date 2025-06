"Ma che è, uno scherzo?" Maresca furioso con la Fifa: "Giocare qui non è possibile"

Sei partite già interrotte e tante altre tra quelle in programma, proprio quando si entra nella fase decisiva del torneo, a forte rischio di sospensione per le norme di sicurezza previste per i grandi eventi all'aperto in caso di temporali. L'argomento non è nuovo per il Mondiale per club in corso negli Usa, ma se il rinvio di tre ore di Mamelodi-Ulsan o l'interruzione di Pachuca-Salisburgo non hanno fatto soprattutto statistica, lo stop di due ore imposto ieri all'ottavo di finale tra Chelsea e Benfica (durato alla fine quattro ore e 38 minuti) non è andato giù al manager degli inglesi, Enzo Maresca, che dopo la vittoria per 4-1 non si è trattenuto dal criticare la situazione: "Penso sia uno scherzo - ha detto l'italiano -. Non è calcio. Posso capire che per motivi di sicurezza si debba sospendere una partita. Ma se ne sospendono sei o sette, significa che probabilmente questo non è il posto giusto per questa competizione".