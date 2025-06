Marca: "Juve, il Real la tua bestia nera". Dimenticandosi batoste e eliminazioni dolorose...

Chiuso il girone del Mondiale al secondo posto dopo essersi arresa per 5-2 al Manchester City, la Juventus torna in campo negli Stati Uniti nell'incontro valido per gli ottavi di finale del torneo. Una sfida che vedrà i bianconeri di Igor Tudor ritrovare il Real Madrid di Xabi Alonso all'appuntamento in programma alle ore 21 di martedì 1 luglio presso l'Hard Rock Stadium di Miami: il vincitore affronterà una tra Borussia Dortmund e Monterrey. Una sfida che vale la ventiduesima riedizione della sfida tra la Vecchia Signora e i Blancos, con un bilancio che riporta gioie e dolori nelle tante notti europee che hanno fatto la storia di entrambi i club.

Marca, ricordi a comando: rinfreschiamo la memoria

Su Marca già campeggia tronfio il titolo "La Juve ritrova la sua bestia nera", ricordando principalmente la finale con il gol in fuorigioco di Mijatovic, il rigore regalato da Oliver a un Bernabeu terrorizzato sullo 0-3 per i bianconeri e la vittoria di Cardiff, per un totale di 21 sfide, 11 a favore dei Blancos, 8 dei bianconeri e due pari. Il tutto concludendo che al Real piace vincere queste sfide. Ora, premessa doverosa: è vero che il Real Madrid, e come potrebbe essere altrimenti, è uno dei club contro cui la Juventus ha sofferto di più nella sua storia europea. Ma la memoria va usata per ricordare tutto, non solo quello che può far piacere.