Tudor verso Juve-Real Madrid: Conceicao c’è, gruppo al completo (tranne Savona), le ultime dagli Usa

MIAMI (Stati Uniti) - Martedì sera (21:00 italiane) la Juventus di Igor Tudor affronterà a Miami il Real Madrid per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. I bianconeri si stanno preparando alla super sfida con buone notizie per Tudor: Francisco Conceicao è tornato in gruppo dopo il problema muscolare al polpaccio . Con il rientro del portoghese l'allenatore bianconero avrà tutti a disposizione tranne ovviamente l'infortunato Savona . A disposizione anche gli emarginati Timothy Weah e Samuel Mbangula anche se difficilmente verranno convocati: i due, al centro dei rumors di mercato , si sono accomodati in tribuna in occasione del match contro il Manchester City con la Juve che sta lavorando attivamente sul mercato per risolvere la situazione .

Verso il Real Madrid

L'allenatore croato si affiderà ai suoi titolarissimi in vista del big match contro il Real di Xabi Alonso (che potrebbe recuperare Mbappè) ed il rientro di Chico crea un bel problema per gli 11 che scenderanno in campo all'Hard Rock Stadium. I ballottaggi della vigilia sono in difesa con Federico Gatti e Daniele Rugani in lizza per sostituire l'infortunato Savona, e sulla tre quarti dove Tudor dovrà scegliere chi schierare al fianco di Kenan Yildiz tra Teun Koopmeiners e, appunto, il rientrante Chico Conceicao. Il tutto alle spalle di Randal Kolo Muani che si riprende il suo posto in attacco come Khephren Thuram a centrocampo.