Frattesi torna in Italia, niente Inter-Fluminense e Mondiale per Club finito. Pio Esposito...

CHARLOTTE (STATI UNITI D'AMERICA) - Chiuso in vetta il Girone E, l’ Inter affronta il Fluminense negli ottavi di finale del Mondiale per Club lunedì 30 giugno alle ore 21 italiane al Bank of America Stadium di Charlotte. Importanti novità in casa nerazzurra nell’allenamento della vigilia. La prima riguarda Marcus Thuram : l’attaccante francese ha smaltito l'affaticamento ai flessori patito contro il Monterrey all’esordio e sarà regolarmente a disposizione di mister Chivu .

Inter, le ultime sulle condizioni di Pio Esposito

L’ex Borussia Mönchengladbach dovrebbe fare coppia in attacco con Lautaro Martinez, dal momento che l’altro centravanti, Francesco Pio Esposito, a segno alla prima da titolare contro il River Plate, è stato fermato da un affaticamento muscolare. L’ex Spezia, che ha compiuto 20 anni proprio ieri (28 giugno), si è sottoposto agli esami che per fortuna hanno escluso lesioni: dovrebbe dunque essere regolarmente convocato ma dovrebbe sedersi in panchina. Con Taremi fermaro in Iran dal conflitto bellico, le alternative in avanti sono Valentin Carboni, già decisivo con il gol del 2-1 ai giapponesi dell’Urawa Red Diamonds che ha completato la rimonta interista nel secondo match del girone, e Sebastiano Esposito.

Frattesi rientra in Italia: Mondiale per Club finito

È invece finito il Mondiale per Club di Davide Frattesi. Il centrocampista romano, fermato da un infortunio, nelle prossime ora farà rientro in Italia. Una decisione presa dopo un colloquio con mister Chivu. L’ex Sassuolo, dunque, raggiunge i compagni che hanno fatto rientro già nei giorni scorsi, ovvero Pavard, Bisseck, Zielinski e Calhanoglu, al centro di voci di mercato che lo vorrebbero al Galatasaray e avvistato a Istanbul dopo il suo rientro dalla manifestazione negli Stati Uniti d’America.