Super Bayern, Kane doppietta: al Flamengo non basta Jorginho. Kompany ai quarti sfiderà il Psg

MIAMI (STATI UNITI D'AMERICA) - Sarà il Bayern Monaco a sfidare il Psg nei quarti di finale del Mondiale per Club in programma sabato 5 luglio alle ore 18 italiane ad Atlanta. I bavaresi, infatti, superano 4-2 agli ottavi il Fluminense degli ex Juve Danilo e Alex Sandro, il primo rimasto in panchina e l’altro in campo per 81 minuti.