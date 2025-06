Oltre l’aspetto sportivo: Juve, se batti il Real Madrid arriva il regalo di Elkann

TORINO - L’orgoglio di rappresentare il calcio italiano, l’occasione per misurarsi con squadre provenienti da tutto il mondo, l’opportunità di comprendere a che punto si sia, cosa possa realmente servire per crescere, diventare grandi ad altezza scudetto in vista della prossima stagione in cui l’obiettivo è stato ampiamente dichiarato. Al di là delle fatiche di un’annata senza fine, di fronte alla Juventus si apre adesso un ventaglio di spunti positivi in relazione al Mondiale per Club. Ma oltre l’aspetto sportivo c’è di più, ci sono i ricavi garantiti dalla competizione: quelli che il club si è già assicurato e quelli che potrebbe ancora aggiungere al conto in banca, magari da reinvestire in fase di mercato. Tocca perciò fare un passo indietro al 12 marzo 2024: il Napoli esce agli ottavi di Champions League, contro il Barcellona. Parallelamente, la Juve realizza e allora festeggia; non per rivalità sportiva, ma perché l’interrompersi del percorso europeo dei partenopei permette ai bianconeri di strappare ufficialmente il pass per il Mondiale, nonostante la mancata partecipazione alle coppe per squalifica.