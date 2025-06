Calhanoglu e Frattesi “in vacanza”, Chivu spiega: “Evitiamo rumori che fanno male”

Christian Chivu è intervenuto in conferenza stampa a Charlotte per presentare l'ottavo di finale del Mondiale per Club dove l' Inter affronterà la Fluminense . L'allenatore nerazzurro ha dichiarato: "Siamo pronti, come siamo stati dall'inizio. Siamo qui per onorare questo torneo, per onorare ciò che la nostra società rappresenta nel mondo. Lo siamo stati dal primo giorno. Abbiamo avuto qualche giorno di riposo, ci siamo allenati in condizioni diverse rispetto a quelle a cui eravamo abituati dall'altro lato, in cui faceva più fresco. Siamo pronti per essere la miglior versione nostra, faremo di tutto per passare il turno".

Le parole di Chivu

"Thuram? Ha smaltito quel problema alla coscia che aveva, si è allenato e sta bene, ora sta a me decidere se inserirlo dall’inizio o no. Quando siamo partiti da Milano abbiamo scelto di aggregare qualche ragazzo proprio in previsione di qualche imprevisto. Sono contento perché le scelte le abbiamo fatte mettendo il punto interrogativo su quello che sarebbe potuto accadere. Bisogna gestire i giocatori, c'è chi recupera come Marcus, c'è chi prova e non ce la fa come Calha e come Davide. Faremo qualche accertamento in più a Milano. Li abbiamo mandati in vacanza anche perché si sarebbe creato qualche rumore che non fa bene né a loro né al gruppo. Non so se arriverà qualcuno se passiamo il turno, sono scelte che faremo a porte chiuse e voi lo scoprirete dopo".