Manchester City-Al Hilal: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club

Questa notte (ore 03 italiane) il Manchester City affronterà l' Al Hilal nella sfida valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club . I Citizens di Guardiola arrivano a questa sfida dopo aver dominato il gruppo G che comprendeva anche la Juventus : 13 gol fatti in tre partite e solo due subiti, dove risuonano forti la manita calata ai bianconeri (nel 5-2 finale) e il 6-0 sull' Al-Ain . La formazione di Simone Inzaghi , invece, ha passato il turno come seconda classificata del gruppo H, vinto dal Real Madrid : l'Al Hilal ha fin qui vinto una sola gara, quella contro il Pachuca per 2-0 decisa dalle reti di Al Dawsari e Marcos Leonardo. Chi vince stanotte se la vedrà ai quarti di finale contro la vincente della sfida tra Inter e Fluminense .

Dove vedere Manchester City-Al Hilal streaming e diretta tv

Manchester City-Al Hilal, gara valida per i quarti di finale del Mondiale per Club e in programma domani notte alle ore 03 italiane sarà visibile in diretta in streaming su Dazn. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Le probabili formazioni di Manchester City-Al Hilal

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Nunes, Akanji, Dias, Ait-Nouri; Rodri; Savinho, Bernardo, Rejinders, Doku; Marmoush. Allenatore: Guardiola.

AL HILAL (4-3-3): Bounou; Cancelo, Koulibaly, Tambakti, Renan Lodi; Milinkovic-Savic, Ruben Neves, N.Al Dawsari; Malcom, Marcos Leonardo, S.Al Dawsari. Allenatore: S.Inzaghi.

