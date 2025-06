La Juve non fa paura, Yildiz sì: la stampa spagnola non riesce a guardare altrove

Punto di riferimento

È già un punto di riferimento, Yildiz. E per questo la Juventus non si farà trovare impreparata sul fronte richieste: per il turco è pronto un rinnovo da 4 milioni di euro - guadagnava 100mila euro soltanto tre anni fa, al suo arrivo a Torino - e nuova scadenza fissata per il 2030. Per quella che è diventata una dolce ricorrenza estiva: l’attaccante ha prolungato nell’estate del 2023 quando è stato poi accorpato alla formazione allenata da Allegri, ha allungato un anno fa con tanto di consegna della maglia numero 10, e lo farà al termine del Mondiale per Club per un contratto da top player. Da giocatore che decide e incide, come mostrato proprio negli Stati Uniti. Una vetrina sfruttata semplicemente alla perfezione. Per marketing - nel rapporto con Adidas c’è il suo volto sempre più in copertina -, per impatto mediatico, per il domani che ha in testa e che nemmeno una proposta della Juventus a vita può modificare. Yildiz, in fondo, vuole settarsi quanto prima ad altezza Real Madrid. Diventar grande di quella grandezza lì. Vincere la Champions e non da comprimario. Ecco perché la sfida in Florida assume una rilevanza quasi significativa: sarà la prima volta in cui il ragazzo di Ratisbona si scontrerà con la squadra che custodisce come obiettivo più alto di carriera. E ritroverà l’amico Huijsen, il compagno di nazionale Arda Guler, ma anche Xabi Alonso. Il tecnico condivide con lui un passato al Bayern Monaco e l’avrebbe voluto volentieri al Leverkusen un anno fa. Si fa sempre in tempo a ritrovarsi, nel calcio. Soprattutto dopo prestazioni impressionanti.