Vlahovic-Juve, tensione alle stelle: lo scenario che nessuno vuole augurarsi

Obiettivo David ma deve uscire Dusan

A Mondiale ultimato, la Juve inizierà poi a muoversi concretamente sul mercato per piazzare i primi colpi in attacco. L’ex Nantes ed Eintracht è la prima mossa, David (sempre più vicino) la seconda. A quel punto le parti si incontreranno senza più maschere o frasi di circostanza, ma spinte dal desiderio comune di trovare un accordo, e cioè una destinazione che soddisfi le rispettive esigenze. Anche perché all’orizzonte non sembrano celarsi scenari alternativi: Vlahovic ha rifiutato più volte la proposta di rinnovo al ribasso propostagli dalla Juve (il suo contratto scadrà nel 2026, ed è arrivato a percepire 12 milioni tra parte fissa e bonus). Quindi, salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, è improbabile che il serbo decida improvvisamente di ridursi l’ingaggio.

Quel che è certo è che la Juve farà di tutto per evitare uno scontro vero e proprio: lo spettro di una stagione da separato in casa, per liberarsi poi a zero a giugno, non aiuterebbe né lui né la Juventus. Anzitutto perché Dusan - se dovesse giocare poco durante l’anno - rischierebbe di essere escluso dai convocati della Serbia per il prossimo Mondiale negli Usa. Senza contare che, dopo un anno e mezzo vissuto da separato in casa, la lista dei club disposti a garantirgli un ingaggio tra i 10 e i 12 milioni si ridurrebbe drasticamente. Insomma, la Juve conta di gestire la sua pratica sulla falsa riga di quanto fatto con Chiesa l’anno scorso, anche lui in scadenza di contratto e relegato ai margini dal club, prima di essere ceduto in extremis ad agosto al Liverpool…