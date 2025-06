Yildiz, ruba con gli occhi: quando il 10 della Juve fa male al Real Madrid

Domani nel pomeriggio della costa est americana Kenan Yildiz avrà una grande opportunità , che non è semplicisticamente riassumibile con il concetto di “affrontare il Real Madrid ”. Lo farà, il talento turco, con la maglia numero 10 della Signora e in pochi fuoriclasse possono raccontare di aver fatto male, sportivamente parlando, alla Casa Blanca con quel 10 dietro la schiena e le strisce bianconere. Anche se quest’ultima affermazione non è del tutto corretta perché bisogna salire sulla macchina del tempo e tornare indietro al 21 febbraio 1962 per trovare una rara Juve in divisa da All Blacks, tutta nera. Il numero 10 era Omar Sivori mentre il Real Madrid era... il Real, ovviamente stellare: un 10 Juve che fa male a una squadra galattica, quella di Di Stefano, Puskas, Gento.

L'aneddoto di Sivori

I madridisti erano già convinti di aver passato il turno in Coppa dei Campioni dopo la vittoria dell’andata, ma nel ritorno dei quarti di finale al Bernabeu si scatena Sivori e rimanda il verdetto allo spareggio, poi vinto 3-1 dal Real. Ma per il 10 bianconero è memoria che resta per sempre, come aveva raccontato poi anni dopo a Tuttosport: «Ricordo io. E credo che ricordino anche a Madrid. Il Real, in Coppa, non aveva mai perduto al Bernabeu, contro di noi credeva di non avere problemi. Dopo il successo di Torino, poi: pensavano quasi fosse uno scherzo, infatti allo stadio c’era un clima di festa anticipata...».