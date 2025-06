Endrick, la Juve c'è e non si ferma! Dal pupillo di Guardiola al metronomo per Tudor

Per quanto sia ancora utopistico avere il dono dell’ubiquità, la Juve sta provando comunque a essere ovunque. O meglio: sempre presente. Nelle questioni interne e sul mercato, nelle idee che svolazzano tra un procuratore e l’altro, e poi (soprattutto) nel comparto scout. Il Mondiale è infatti diventato anche un’opportunità per approfondire alcuni profili. Una sorta di provino ad alto livello, in cui chi è stato seguito in passato si è rivelato all’altezza delle aspettative da assecondare, in cui qualche nome a sorpresa è invece emerso. In fondo, chi avrebbe mai parlato di un’ipotesi Piquerez alla Juventus se non ci fosse stato il torneo negli Stati Uniti? Probabilmente nessuno.