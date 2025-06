Torna Mbappé, sarà super Real: la probabile formazione per la Juve

Il recupero di Mbappé

Nel frattempo, le notizie in arrivo dall’infermeria cominciano a essere positive. Kylian Mbappé ha smaltito completamente i postumi della gastroenterite che lo aveva frenato nei giorni scorsi e potrebbe essere preso in considerazione per l’undici titolare. Stesso discorso per Antonio Rüdiger, uscito acciaccato dall’ultimo incontro, ma di nuovo in gruppo. Se, come pare, il difensore tedesco sarà disponibile, contro la Juve, Xabi dovrebbe confermare la linea di tre difensori inaugurata contro il Salisburgo. Anche perché rientra pure Marco Asensio, che ha scontato la squalifica e tornerà tra i convocati, così come Eder Militao che, dopo diversi mesi ai box dovrebbe entrare nella lista con l’obiettivo, se il risultato lo consentirà, di fargli disputare anche qualche minuto.