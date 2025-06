"Inter solo con più soldi. Ho fatto vedere il 5-0 Psg": parla il tecnico Fluminense

Archiviata la fase a gironi, per le squadre italiane è il momento degli ottavi di finale del Mondiale per Club . L'Inter di Cristian Chivu affronterà il Fluminense , in un match tutt'altro che scontato. Nella conferenza stampa pre-partita, il tecnico della formazione brasiliana ha spiegato come ha preparato il match con i suoi calciatori: mostrando loro la finale di Champions League dei nerazzurri persa con il Psg.

Inter-Fluminense, le parole di Portaluppi

Come mettere in difficoltà e contrastare l'Inter? Renato Portaluppi ha le idee molto chiare: emulare quanto fatto dal Paris Saint-Germain nell'ormai storico 5 a 0: "Ho seguito la finale di Champions League con molta attenzione e ho mostrato ai miei giocatori come gioca la squadra nerazzurra. Nonostante il poco tempo a disposizione, la mia squadra è pronta". Per i brasiliani resta in dubbio però Thiago Silva: "È un giocatore chiave nel mio piano. È un leader, il capitano della squadra. È praticamente un allenatore in campo. È una guardia di sicurezza per noi là dietro. È bravo in tutto. Il suo calcio è degno di nota, perché è bello anche vedere giocare Thiago Silva. Speriamo che possa fare bene. Se sarà in campo, sarà molto importante. Soteldo? Dobbiamo congratularci con lo staff medico. Non è al cento per cento perché non si è allenato col gruppo, si è allenato solo tre volte, ma può fare la differenza in venti-trenta minuti e giocherà grazie alla sua esperienza".