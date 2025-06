Real-Juve, l'arbitro fa sorridere Madrid: la pochette, il gol di De Ligt e l'assurdo rigore negato

Real Madrid-Juve a Marciniak, i precedenti

La Fifa ha scelto di affidare la direzione di Real Madrid-Juventus a Szymon Marciniak, con gli assistenti Tomasz Listkiewicz and Adam Kupsik. Per il fischietto polacco sarà il settimo incrocio in carriera con il club bianconero, con un bilancio fin qui positivo da quattro vittorie e due sconfitte, tutte in Champions League. L'episodio più discusso risale però alla stagione 2017-18, con gli ottavi di finale di ritorno a Wembley contro il Tottenham. Una partita vinta per 2-1 in rimonta dai bianconeri grazie alle reti di Higuain e Dybala, ma in cui il polacco non concesse un nettissimo calcio di rigore per un fallo da dietro su Douglas Costa. Nella direzione complessiva con le squadre italiane il bilancio è invece in perfetto equilibrio, con dieci vittorie e altrettanti ko.

Marciniak "madridista": le polemiche in vista della Juve

La figura di Szymon Marciniak è stata circondata negli ultimi anni da diverse polemiche, soprattutto in Spagna, in merito al suo rapporto con il Real Madrid. Il tutto è nato con la diffusione di un video dell'arbitro polacco negli spogliatoi prima di una partita, in cui si vedeva chiaramente un beauty case con lo stemma dei blancos. Un'immagine usata costantemente dai tifosi di Barcellona e Atletico Madrid per sottolineare la presunta fede del direttore di gara, che più volte è stato al centro di episodi arbitrali dubbi. Uno dei più clamorosi risale alla semifinale di ritorno di Champions League 2024 al Bernabeu tra Real Madrid e Bayern Monaco in cui venne annullato un gol nel finale a De Ligt per fuorigioco, infragendo il protocollo Var che consiglia di far finire un'azione in cui la posizione è dubbia. Una decisione più che mai sbagliata, visto che l'olandese non si trovava oltre la linea. In questa stagione Marciniak ha invece diretto gli ottavi di ritorno tra Atletico Madrid e Real, con la discussa polemica per il calcio di rigore annullato a Julian Alvarez per un presunto doppio tocco. Marciniak è infine stato anche l'arbitro di Inter-Barcellona, terminata 4-3 tra diverse polemiche da parte di società e tifosi blaugrana per una direzione di gara ritenuta non impeccabile.