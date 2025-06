Juve, difesa in emergenza contro il Real Madrid: Tudor perde un altro pezzo

Possibile forfait dell'ultima ora in casa Juve verso la sfida contro il Real Madrid , valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club . A praticamente 24 ore dalla gara contro le merengues , che si giocherà domani alle 21 italiane (ore 15 a Miami), i bianconeri potrebbero perdere uno dei calciatori di riferimento della squadra di Igor Tudor : si tratta di Federico Gatti .

Gatti salta Real Madrid-Juve? La situazione

Il difensore centrale è stato vittima di un attacco influenzale, una febbre che lo ha costretto a non prendere parte nell'allenamento di rifinitura della Juve, una seduta di lavoro avvenuta tra l'altro sotto una piogga battente. La sua presenza per il match contro i blancos di Xabi Alonso, dunque, è in forte dubbio.

Se è vero che fino ad ora Gatti nella competizione ha giocato soltanto spezzoni di partita (19' con l'Al-Ain, 5' con il Wydad e 30' col City), è anche vero che le sue quotazioni per una maglia da titolare nella sfida col Real Madrid erano decollate visto il pesante ko di Savona, che resterà per mesi lontano dai campi. Situazione da adesso andrà dunque monitorata, per capire se il centrale sarà in grado di scendere in campo o meno.

