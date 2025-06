Calciomercato Inter: Marotta annuncia Bonny, chiama Leoni e manda un messaggio a Calhanoglu

"Non nascondo che siamo ai dettagli. Auspico e spero che si possa chiudere nella giornata americana di oggi e che Bonny possa essere a Milano per svolgere le visite mediche . Se può arrivare qui? Queste valutazioni deve farle l'allenatore, ma non credo, anche se ci penseremo dopo la partita di oggi". Lo dice, dagli States, il presidente dell' Inter Beppe Marotta intervistato da Sport Mediaset sui movimenti di mercato prima della sfida del Mondiale per club tra i nerazzurri e i brasiliani del Fluminense.

Su Leoni e Calhanoglu

Marotta conferma quindi che l'attaccante del Parma vestirà la maglia nerazzurra: ma dal Parma può arrivare anche il difensore Leoni? "L'Inter dice che Leoni è sicuramente un profilo interessantissimo nel panorama italiano e per il futuro della Nazionale - risponde Marotta -. Siamo davanti a un grandissimo talento nel suo ruolo, non nascondo che piaccia a noi e tanti club importanti. Al di là di questo non c'è da ipotizzare nessun contatto con loro, per una negoziazione concreta. Calhanoglu? Non registriamo alcuna novità, il giocatore è in vacanza e dovrà poi rispondere alla nostra convocazione. Il calcio è fatto di imprevedibilità, noi personalmente al momento non vediamo un Calhanoglu lontano da Milano in questa stagione": il messaggio è chiaro e la chiosa lascia intendere nuovi sviluppi a stretto giro di posta.