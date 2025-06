Inter a casa, è fuori dal Mondiale! Impresa Fluminense, nerazzurri da 5 competizioni a 0 titoli© .

CHARLOTTE (Stati Uniti) - Finisce l'avventura nel Mondiale per club per l'Inter che cade a sorpresa nell'ottavo di finale contro il Fluminese . Termina 2-0 con i nerazzurri di Chivu incapaci di rimettere in piedi il risultato dopo la rete subita ad inizio partita, per poi subire il radoppio nel recupero della ripresa. Impresa per la formazione brasiliana guidata da Renato Portaluppi che incontrerà una tra l'Al Hilal di Simone Inzaghi e il City di Guardiola nei quarti di finale. Termina con zero titoli la stagione dei nerazzurri che falliscono nella quinta competizione avuta a disposizione in questa annata: dopo Supercoppa Italiana, Coppa Italia, Serie A e Champions League anche il Mondiale per club si chiude con un nulla di fatto.

Inter subito sotto

Inizio in salita per in nerazzurri che vanno subito sotto al 3': cross deviato che arriva sulla testa di Cano, Sommer non esce restando tra i pali ed è 1-0 Fluminense. L'Inter reagisce con la conclusione ravvicinata di Dimarco neutralizzata da Fabio. Alla mezz'ora sono ancora i brasiliani a rendersi pericolosi con Xavier che sbaglia da due passi, su corta respinta di Sommer, la chance del raddoppio. Raddoppio che arriva al 40' con Ignacio, ma il Var annulla per posizione di fuorigioco. Nel finale della prima frazione alta tensione tra il tecnico del Fluminense Renato Portaluppi e Mkhitaryan con il brasiliano che allontana la palla dalla portata dell'armeno corso a battere una rimessa laterale. Ammonito Portaluppi, graziato Mkhitaryan nonostante il faccia a faccia tra i due e l'intervento di tutta la panchina del Flu.

Fluminense ai quarti, Inter eliminata

Ad inizio ripresa Chivu prova a cambiare mandando in campo Sucic, Luiz Henrique, Valentin Carboni e Sebastiano Esposito, ma sono ancora i brasiliani a sfiorare la rete con un super Sommer che riesce a pizzicare con la punta delle dita una conclusione dai trenta metri di Arias. Al 68' torna a farsi pericolosa l'Inter con De Vrij, l'olandese sciupa da pochi passi un'ottima sponda di Lautaro. Al 75' ci prova Dimarco su punizione, il suo sinistro esce di poco, mentre all'80' è Lautaro da dentro l'area di rigore a calciare con poca decisione e lasciando un intervento facile a Fabio. Lautaro non ci sta e tra l'82' e l'83' crea due occasioni calmorose: sulla prima è ottimo il portiere brasiliano nella respinta con i piedi, sulla seconda è il palo a negare la gioia al capitano nerazzurro. Si butta in avanti l'Inter che spreca con Carlos Augusto e viene punita in pieno recupero: Hercules con un colpo da biliardo batte Sommer per il colpo del definitivo ko che manda in festa il popolo del Flu. L'ultimo sussulto Inter è ancora con Dimarco che questa volta viene fermato dall'incrocio dei pali.